В Беларуси создадут первый отечественный 3D-принтер для печати металлом
Минск и Москва объединяют усилия для достижения технологического суверенитета и снижения зависимости от импорта. В 2026 году в нашей стране появится первый отечественный 3D-принтер для печати металлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализуется совместно с Россией на базе центра аддитивных технологий.
Устройство позволит создавать сложные детали для приборов, медицинских имплантатов и учебных целей. Его ключевая особенность – максимальный уровень локализации. В планах также разработка новой линейки принтеров для печати медными сплавами.
Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси:
Вместе с Минпромом мы активно смотрим на разработку в рамках государств научно-технических программ новой линейки принтеров по инновационной технологии печати порошками из медных сплавов. В настоящее время эта технология практически отсутствует на рынке, но она крайне востребована по понятным причинам. Если у нас все получится, то Беларусь получит действительно свой, 100 % свой белорусский принтер.
Технологический суверенитет – один из приоритетов развития страны. Согласно Национальной стратегии устойчивого развития, к концу следующего десятилетия количество роботов на 10 тысяч работников белорусской промышленности должно достичь не менее 150 единиц.
Роландо Перес, заместитель директора ОАО «Институт Белоргстанкинпром»:
Будет создан Центр компетенций. Кроме того, готовится нормативно-правовой документ, который будет способствовать и инициировать компании больше внедрять роботов. То есть, будут предусмотрены определенные льготы, преференции.
Вопросы развития отрасли сейчас обсуждают на выставке в столице, которая собрала более 200 ведущих производителей и поставщиков оборудования из Беларуси, России, Китая, Индии, Турции, Израиля и Южной Кореи. Форум продлится по 10 апреля.
Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию.