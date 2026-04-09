В Беларуси создадут первый отечественный 3D-принтер для печати металлом

Минск и Москва объединяют усилия для достижения технологического суверенитета и снижения зависимости от импорта. В 2026 году в нашей стране появится первый отечественный 3D-принтер для печати металлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализуется совместно с Россией на базе центра аддитивных технологий.

Устройство позволит создавать сложные детали для приборов, медицинских имплантатов и учебных целей. Его ключевая особенность – максимальный уровень локализации. В планах также разработка новой линейки принтеров для печати медными сплавами.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси:

Вместе с Минпромом мы активно смотрим на разработку в рамках государств научно-технических программ новой линейки принтеров по инновационной технологии печати порошками из медных сплавов. В настоящее время эта технология практически отсутствует на рынке, но она крайне востребована по понятным причинам. Если у нас все получится, то Беларусь получит действительно свой, 100 % свой белорусский принтер.

Технологический суверенитет – один из приоритетов развития страны. Согласно Национальной стратегии устойчивого развития, к концу следующего десятилетия количество роботов на 10 тысяч работников белорусской промышленности должно достичь не менее 150 единиц.