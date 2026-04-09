В Минске сразу два жителя Партизанского района стали жертвами краж от людей, которых сами же впустили в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обоих случаях преступления произошли во время обычных дружеских визитов.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Партизанского района Минска:

В первом инциденте фигурантом стал 40-летний, ранее судимый за имущественное преступление, сосед потерпевшего. Заявитель планировал поездку за границу и попросил мужчину присмотреть за квартирой. Когда поездка отменилась, мужчины устроили совместное застолье, во время которого фигурант попросил деньги в долг.

Хозяин квартиры достал из сумки нужную сумму и передал гостю, который отметил для себя место хранения наличных. Спустя время заявитель уснул, фигурант достал из его сумки 1300 рублей и забрал себе. Часть похищенной суммы он проиграл в онлайн-казино, остальное потратил на продукты и алкоголь.

Во втором случае 58-летний минчанин, находясь в гостях у знакомого, воспользовался моментом, когда тот отвлекся, и вынул из кошелька 500 рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Оперативники задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.