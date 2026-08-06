В Латвии урезают финансирование региональных клиник

Стационар второго по величине города страны недополучит свыше миллиона евро. Деньги перераспределяют вопреки здравому смыслу. Финансовые потоки направляют туда, где пациентов меньше, а не туда, где помощь действительно востребована. Эксперты прямо называют такую практику нарушением Закона о фискальной дисциплине.

Рига рискует оставить региональную медицину на голодном пайке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латвийская ассоциация больниц забила тревогу из-за нового формата распределения средств. По расчетам организации, под урезание бюджетов попадают более 20 региональных клиник, а общий объем финансирования сократится на 14 миллионов евро.

При этом правительство никаких системных решений не предлагает. Еще в июле Минздраву поручили найти почти 14 миллионов евро на поддержку региональной медицины, однако необходимые нормативные акты так и не появились. Все ограничилось ведомственным распоряжением. Уже сейчас более 70 % бюджетов приемных отделений уходит на заработную плату. А это означает, что компенсировать финансовые потери больницам, скорее всего, придется за счет сокращения персонала.

Впрочем, латвийский кризис – лишь часть общей картины деградации региональной медицины в Европе. В Болгарии, например, более половины врачей сосредоточены в нескольких крупных городах, а в провинции средний возраст медиков уже превышает 55 лет. В Польше на грани банкротства находятся как минимум 40 районных больниц, а дефицит национального фонда здравоохранения на следующий год превышает четыре миллиарда евро.

И все это происходит на фоне привычных заявлений Брюсселя о необходимости спасать европейскую медицину. Правда, реальные реформы там предлагают начать лишь с 2028 года.

