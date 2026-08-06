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Дмитрий Жук встретился с жителями Гродно в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»

06 августа 2026 17:02
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Лучший способ узнать, чем живет страна – это приехать в регионы и честно поговорить с людьми. Именно такую задачу решает проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы». Причем рамки у этого диалога максимально свободные. 6 августа такие открытые встречи прошли в Бресте и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Жук встретился с жителями Гродно в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»-2

Там нет цензуры или «неудобных» тем. Люди напрямую спрашивают о том, что их волнует: от работы ЖКХ до большой политики. А эксперты дают прямые ответы. Такой формат помогает не просто услышать проблемы на местах, но и сразу найти для них решения. Тему информационной безопасности обсудили 6 августа в Гродно. Там с жителями встретился медиаэксперт Дмитрий Жук. В фокусе внимания – работа западных интернет-платформ, развитие белорусских СМИ, вызовы искусственного интеллекта и воспитание детей в эпоху клипового мышления.

Дмитрий Жук встретился с жителями Гродно в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»-4

Это был не монолог, а именно диалог. Каждый мог задать свои интересующие вопросы и получить полные, емкие ответы. Как правильно, чтобы они ориентировались в интернете, черпали правильную информацию. 

Дмитрий Жук встретился с жителями Гродно в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»-6

Дмитрий жук, министр информации Беларуси:
Сегодня информация, виртуальная среда, очень влияет на нашу реальную жизнь. И вот как там правильно себя позиционировать, людей волнует. Но это нормально, это хорошо. Но это говорит еще о другом, что других реальных, критических вопросов у них нет.

В Бресте поделиться своим мнением пришли около 500 человек: люди разных профессий и возрастов. То, чем живет страна, брестчане обсудили с медиаэкспертом Иваном Эйсмонтом. Людей интересовали вопросы не только развития родной страны, но и геополитические. Почему западные политики готовы пойти на все, чтобы вбить клин между Минском и Москвой? Почему Европа пристально следит за развитием Беларуси?

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте

Пульс страны можно услышать там, где есть диалог. Обратная связь из регионов – не формальность, а основа для принятия ключевых государственных решений. Именно через внимательное отношение к запросам граждан формируется политика, которая действительно работает на благо страны.

# Дмитрий Жук

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