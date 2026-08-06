В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных

От цифровой эйфории к жесткому правовому контролю. В Беларуси готовят изменения в закон «О защите персональных данных», которые напрямую коснутся применения искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный принцип новой юридической реальности: если банк, страховая компания или любая другая организация доверяют принятие ключевых решений алгоритмам, они обязаны открыто предупредить об этом клиента. Банки не смогут тайно оценивать платежеспособность белорусов через онлайн-роботов для выдачи кредита, а страховые – рассчитывать цену полиса с помощью нейросетей. На это потребуется согласие клиента. Кроме того, если робот отказал в кредите или завысил цену страховки, будет возможность официально потребовать, чтобы заявку перепроверил живой сотрудник. Законопроект прошел общественное обсуждение и готовится к официальному принятию.
Кирилл Лаптев, член консультативного совета при Национальном центре защиты персональных данных:
Если различные системы, которые будут использовать данные наших граждан, персональные данные, будут принимать решения, которые могут влиять на наши интересы, на наши права, обязанности, если эти данные будут использоваться и обрабатываться для принятия решений только автоматизированным способом, то есть без участия человека, тогда человек, как минимум, должен об этом знать. И у него должна быть возможность либо соглашаться на это, либо, скажем так, попросить включиться человека для того, чтобы посмотреть, насколько это решение было принято надлежащим образом.
Беларусь активно берется за регулирование искусственного интеллекта. Главный ориентир здесь – интеграция в рамках Союзного государства. Как сообщили в Госстандарте, до конца 2026 года в стране утвердят более 20 новых профильных стандартов. Главная цель масштабной работы – создать единое и безопасное цифровое пространство на всей территории Евразийского экономического союза.