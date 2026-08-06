В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных

От цифровой эйфории к жесткому правовому контролю. В Беларуси готовят изменения в закон «О защите персональных данных», которые напрямую коснутся применения искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный принцип новой юридической реальности: если банк, страховая компания или любая другая организация доверяют принятие ключевых решений алгоритмам, они обязаны открыто предупредить об этом клиента. Банки не смогут тайно оценивать платежеспособность белорусов через онлайн-роботов для выдачи кредита, а страховые – рассчитывать цену полиса с помощью нейросетей. На это потребуется согласие клиента. Кроме того, если робот отказал в кредите или завысил цену страховки, будет возможность официально потребовать, чтобы заявку перепроверил живой сотрудник. Законопроект прошел общественное обсуждение и готовится к официальному принятию.