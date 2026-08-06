Встреча с главой МИД Алжира прошла в Совете Республики
Развитие стратегического партнерства с Алжиром обсудили 6 августа и в Совете Республики. Наталья Кочанова указала на важность сотрудничества с африканскими коллегами по межпарламентской линии. Председатель Совета Республики Национального собрания передала приглашение председателю Совета нации Алжира посетить Беларусь с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическое сотрудничество Беларуси и Алжира остается фундаментом отношений. За первые 5 месяцев 2026 года удалось в полтора раза увеличить объем белорусского экспорта и товарооборота в целом. Страны рассчитывают выйти на 500 миллионов долларов взаимной торговли в ближайшие годы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сотрудничество между нашими странами должно развиваться эффективно, и ваш визит, несомненно, будет способствовать тому, чтобы продвигать те договоренности, которые были достигнуты между нашими лидерами на высшем уровне. Мы очень рады тому, как складываются наши взаимоотношения на международной арене. Наши страны придерживаются очень схожих взглядов на то, что происходит в мире.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Отношения, которые у нас сегодня складываются с Алжиром, вышли на качественно новый уровень после исторического визита Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир. И сегодня они развиваются по восходящей по многим направлениям.
Мы сегодня обсудили все эти вопросы и договорились ускорять работу по продвижению проектов промышленной кооперации. Это касается и сборочного производства сельскохозяйственной техники и пассажирской техники, взаимодействие в области пищевой промышленности и молочной, взаимодействие в области фармакологии и фармацевтики.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества. Совет Республики активно продвигает эту повестку. Уже созданы и успешно реализуются региональные форумы с Россией, Узбекистаном и Китаем. Белорусская сторона предложила алжирским коллегам использовать этот опыт.