Встреча с главой МИД Алжира прошла в Совете Республики

Развитие стратегического партнерства с Алжиром обсудили 6 августа и в Совете Республики. Наталья Кочанова указала на важность сотрудничества с африканскими коллегами по межпарламентской линии. Председатель Совета Республики Национального собрания передала приглашение председателю Совета нации Алжира посетить Беларусь с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическое сотрудничество Беларуси и Алжира остается фундаментом отношений. За первые 5 месяцев 2026 года удалось в полтора раза увеличить объем белорусского экспорта и товарооборота в целом. Страны рассчитывают выйти на 500 миллионов долларов взаимной торговли в ближайшие годы. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сотрудничество между нашими странами должно развиваться эффективно, и ваш визит, несомненно, будет способствовать тому, чтобы продвигать те договоренности, которые были достигнуты между нашими лидерами на высшем уровне. Мы очень рады тому, как складываются наши взаимоотношения на международной арене. Наши страны придерживаются очень схожих взглядов на то, что происходит в мире.