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Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей» и предложил удвоить товарооборот

18 мая 2026 17:07
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Межрегиональное сотрудничество как драйвер союзной экономики. Беларусь и Свердловская область России готовы наращивать взаимодействие и выходить на принципиально новые показатели.

Об этом 18 мая шла речь во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона Денисом Паслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей» и предложил удвоить товарооборот-2

Из центра развития России в центр Европы. Как бы не рос градус потепления с заокеанской коалицией, каким бы экзотическим странам Глобального Юга Беларусь не открывала свои двери – такое крепкое рукопожатие не потеряет свою силу.

Сегодня в кабинете Первого – губернатор Свердловской области. Название советское, а промышленный потенциал еще с того времени. А главный город региона: Екатеринбург – столица Урала – известен научными школами.

Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей» и предложил удвоить товарооборот-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились тем, что там производят. Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно.

За последние годы мы достигли где-то около миллиарда долларов товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и те объемы, которые вы можете производить и мы, миллиард – это просто для нас проходная цифра, и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.

Лукашенко: промышленная кооперация – это основа развития взаимоотношений между Беларусью и Россией.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Союзное государство

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