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В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»

23 июля 2024 13:55
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Продвигать достижения Беларуси и воспитывать в молодом поколении чувство гордости за страну. Масштабная просветительская кампания «Шаг к успеху» продолжает свой путь по стране. Известные спортсмены, представители флагманов отечественной промышленности, общественные деятели и журналисты посещают оздоровительные центры, где рассказывают о своих достижениях и проводят мастер-классы для детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»-1

Очередная встреча прошла в лагере «Энергетик» под Витебском. Ребята узнали о проектировании оборудования для трехмерных технологий, разновидностях 3D-печати и областях ее применения. В роли спикера выступил входящий в Совет молодых ученых при Министерстве образования Беларуси заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета Сергей Портянко. Дети интересовались, как не ошибиться с выбором профессии и насколько важно самообразование для карьерного роста и достижения целей.

В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»-4

Макар Парфенов:
Нас познакомили с Полоцким государственным университетом, также 3D-печатью, рассказали, почему нельзя забывать историю своего народа.

Вячеслав Ананьев:
Встреча была очень интересной, познавательной, мне очень понравилось, это было отлично.

В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»-7

Сергей Портянко, заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:
Ребята знакомятся с патриотами своей страны. Это очень важно и нужно. Несомненно, через 5-7 лет, возможно, через 10 они станут потенциальными абитуриентами наших вузов. Здесь очень важно донести всю информацию, которая была проникнута через свое собственное ощущение, через свои поставленные цели, достижения.

В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»-10

Не осталась без внимания во время встречи тема Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти. Акция «Шаг к успеху» проходит уже третий год подряд. Только в Витебской области в этом месяце уже было организовано около десятка мотивирующих встреч.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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