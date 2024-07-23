В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»

Продвигать достижения Беларуси и воспитывать в молодом поколении чувство гордости за страну. Масштабная просветительская кампания «Шаг к успеху» продолжает свой путь по стране. Известные спортсмены, представители флагманов отечественной промышленности, общественные деятели и журналисты посещают оздоровительные центры, где рассказывают о своих достижениях и проводят мастер-классы для детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная встреча прошла в лагере «Энергетик» под Витебском. Ребята узнали о проектировании оборудования для трехмерных технологий, разновидностях 3D-печати и областях ее применения. В роли спикера выступил входящий в Совет молодых ученых при Министерстве образования Беларуси заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета Сергей Портянко. Дети интересовались, как не ошибиться с выбором профессии и насколько важно самообразование для карьерного роста и достижения целей.

Макар Парфенов:

Нас познакомили с Полоцким государственным университетом, также 3D-печатью, рассказали, почему нельзя забывать историю своего народа. Вячеслав Ананьев:

Встреча была очень интересной, познавательной, мне очень понравилось, это было отлично.

Сергей Портянко, заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:

Ребята знакомятся с патриотами своей страны. Это очень важно и нужно. Несомненно, через 5-7 лет, возможно, через 10 они станут потенциальными абитуриентами наших вузов. Здесь очень важно донести всю информацию, которая была проникнута через свое собственное ощущение, через свои поставленные цели, достижения.