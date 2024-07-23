В лагере «Энергетик» Витебской области прошёл проект «Шаг к успеху»
Продвигать достижения Беларуси и воспитывать в молодом поколении чувство гордости за страну. Масштабная просветительская кампания «Шаг к успеху» продолжает свой путь по стране. Известные спортсмены, представители флагманов отечественной промышленности, общественные деятели и журналисты посещают оздоровительные центры, где рассказывают о своих достижениях и проводят мастер-классы для детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная встреча прошла в лагере «Энергетик» под Витебском. Ребята узнали о проектировании оборудования для трехмерных технологий, разновидностях 3D-печати и областях ее применения. В роли спикера выступил входящий в Совет молодых ученых при Министерстве образования Беларуси заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета Сергей Портянко. Дети интересовались, как не ошибиться с выбором профессии и насколько важно самообразование для карьерного роста и достижения целей.
Макар Парфенов:
Нас познакомили с Полоцким государственным университетом, также 3D-печатью, рассказали, почему нельзя забывать историю своего народа.
Вячеслав Ананьев:
Встреча была очень интересной, познавательной, мне очень понравилось, это было отлично.
Сергей Портянко, заместитель декана механико-технологического факультета Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:
Ребята знакомятся с патриотами своей страны. Это очень важно и нужно. Несомненно, через 5-7 лет, возможно, через 10 они станут потенциальными абитуриентами наших вузов. Здесь очень важно донести всю информацию, которая была проникнута через свое собственное ощущение, через свои поставленные цели, достижения.
Не осталась без внимания во время встречи тема Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти. Акция «Шаг к успеху» проходит уже третий год подряд. Только в Витебской области в этом месяце уже было организовано около десятка мотивирующих встреч.