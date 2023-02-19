«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»

Новости Беларуси. Отправиться в путешествие по памятным местам Беларуси и России. За право стать участником масштабного патриотического проекта «Поезд памяти» в Гомеле боролись 16 старшеклассников со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юноши и девушки показали себя в игре «Память поколений», представили визитки и творческие номера, написали эссе и сняли видеоролик о малой родине. Юные патриоты мечтают стать пассажирами белорусско-российского рейса и развивать международные связи. Свои билеты на «Поезд памяти – 2023» получили восемь школьников региона.

Ксения Баранкевич, учащаяся Ельской районной гимназии:

Я очень много слышала о проекте. Я хочу сама посмотреть на это все, узнать что-то новое, узнать, как проходили бои, что-то про историю. Я очень увлекаюсь историей, поэтому мне это интересно.

Екатерина Грищенкова, ученица средней школы №4 Гомеля:

Мы очень часто посещаем разные достопримечательности, которые посвящены Великой Отечественной войне. Хотели бы съездить по городам-героям, на самом деле это очень интересно.