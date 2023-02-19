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«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»

19 февраля 2023 07:33
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Новости Беларуси. Отправиться в путешествие по памятным местам Беларуси и России. За право стать участником масштабного патриотического проекта «Поезд памяти» в Гомеле боролись 16 старшеклассников со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»-1

Юноши и девушки показали себя в игре «Память поколений», представили визитки и творческие номера, написали эссе и сняли видеоролик о малой родине. Юные патриоты мечтают стать пассажирами белорусско-российского рейса и развивать международные связи. Свои билеты на «Поезд памяти – 2023» получили восемь школьников региона.

«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»-4

Ксения Баранкевич, учащаяся Ельской районной гимназии:
Я очень много слышала о проекте. Я хочу сама посмотреть на это все, узнать что-то новое, узнать, как проходили бои, что-то про историю. Я очень увлекаюсь историей, поэтому мне это интересно.

«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»-7

Екатерина Грищенкова, ученица средней школы №4 Гомеля:
Мы очень часто посещаем разные достопримечательности, которые посвящены Великой Отечественной войне. Хотели бы съездить по городам-героям, на самом деле это очень интересно.

«Хочу сама посмотреть на это». В Гомеле школьники боролись за право стать участниками проекта «Поезд памяти»-10

Напомним, впервые проект запустили в 2022 году по инициативе парламентариев Беларуси и России. 200 детей из двух стран проехали по городам-героям и посетили мемориалы. В 2023-м география участников заметно расширится – к белорусам и россиянам присоединятся школьники из Кыргызстана, Казахстана и Армении.  

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# Год исторической памяти # общество # Екатерина Грищенкова # Ксения Баранкевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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