В Гродненском районе пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником

Инцидент произошел 17 августа. Недалеко от поселка Соболяны был обнаружен автомобиль, на котором задержанные приехали в пограничную зону. В ходе осмотра транспорта пограничниками найден беспилотник с пультом управления и его комплектующие. Правонарушители планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе. В отношении мужчин начат административный процесс. Напомним, что ввоз, хранение, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения запрещены. Нарушение законодательства влечет административную ответственность и штраф до 50 базовых величин.