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В Гродненском районе пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником

19 августа 2024 19:59
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Двое мужчин задержаны в Гродненском районе за нарушение пограничного режима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником-2

Инцидент произошел 17 августа. Недалеко от поселка Соболяны был обнаружен автомобиль, на котором задержанные приехали в пограничную зону. В ходе осмотра транспорта пограничниками найден беспилотник с пультом управления и его комплектующие. Правонарушители планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе. В отношении мужчин начат административный процесс. Напомним, что ввоз, хранение, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения запрещены. Нарушение законодательства влечет административную ответственность и штраф до 50 базовых величин.

# Граница # Международная политика

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