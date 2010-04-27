В Городской Ратуше чествовали спортсмена Антона Кушнира

Впервые в истории Беларуси он стал обладателем Кубка мира по фристайлу. Сегодня высшую награду – большой хрустальный глобус – Антону лично вручил координатор по фристайлу международной федерации лыжного спорта Жозеф Фиджеральд.

Сам же Антон, как убедились журналисты, скромен и немногословен. И хотя только вчера вернулся с отдыха, все мысли только о работе.

Антон Кушнир, обладатель Кубка мира по фристайлу:

– В этом году будет чемпионат мира. И надо выходить на достойный результат. И такой результат надо показывать на тех соревнованиях, которые на самом деле значимы.