В Гомельской области открывается Международный лингвистический лагерь для школьников

Новости Беларуси. Интерактивные методики и нетрадиционные формы обучения. В Гомельской области открывается Международный лингвистический лагерь. Уже третий год подряд здесь собираются те, кто хочет усовершенствовать свои знания в английском языке.

Участники лагеря – школьники из всех регионов страны. С ними будут заниматься как белорусские педагоги, так и преподаватели из европейских университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе обучения - развитие ораторских навыков, диспуты, просмотры видеофильмов на английском, занятия спортом, изобразительным искусством, настольные игры и танцы.