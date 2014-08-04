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В Гомельской области открывается Международный лингвистический лагерь для школьников

04 августа 2014 11:55
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Новости Беларуси. Интерактивные методики и нетрадиционные формы обучения. В Гомельской области открывается Международный лингвистический лагерь. Уже третий год подряд здесь собираются те, кто хочет усовершенствовать свои знания в английском языке.

Участники лагеря – школьники из всех регионов страны. С ними будут заниматься как белорусские педагоги, так и преподаватели из европейских университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В программе обучения - развитие ораторских навыков, диспуты, просмотры видеофильмов на английском, занятия спортом,  изобразительным искусством, настольные игры и танцы.

 

# общество # Отдых # Школы в Беларуси

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