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По факту травмирования рабочих ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело

01 ноября 2025 10:37
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По факту травмирования рабочих ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия.

Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск.

По факту травмирования рабочих ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело-2

Напомним, на четвертом рудоуправлении накануне при плановых работах по техническому обслуживанию была повреждена емкость с кислотой. Пострадали четыре человека. Трое мужчин и одна женщина получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в Республиканском ожоговом центре в Минске. Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

# ЧП # Беларуськалий

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