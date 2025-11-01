По факту травмирования рабочих ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия.

Напомним, на четвертом рудоуправлении накануне при плановых работах по техническому обслуживанию была повреждена емкость с кислотой. Пострадали четыре человека. Трое мужчин и одна женщина получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в Республиканском ожоговом центре в Минске. Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое.