В детских садах делают ставку на здоровье

Некогда непременные, но небезопасные атрибуты общепита: алюминиевые тарелки уходят в историю.

В Партизанском районе столицы алюминиевую посуду на стальную уже заменили повсеместно. Впрочем, в некоторых детских садах про нее и вовсе не слыхали. Пищеблок здесь ничуть не хуже, чем в ресторане класса люкс. А повару не приходится даже чистить картошку. Все делает техника.

Металлический прогресс уверенно движется в гору. Однако завершенной эту работу можно будет считать только тогда, когда каждому ребенку будет не только приятно, но и безопасно взять в руки столовый прибор.

Алюминиевую посуду уже и сегодня сложно найти в столичных школах и детских садах. Однако цель кухонной революции не в том, чтобы каждый ребенок имел стальной прибор, а в том, чтобы у него было стальное здоровье.

