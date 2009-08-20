В день города в Минске откроется горнолыжный курорт

Гора высотой более двухсот метров в парке «Курасовщина» выросла за считанные месяцы. Сейчас строители прокладывают трассу, устанавливают подъемники, и систему оснеживания.

Чем еще жил минск 20 августа в сюжете Столичных подробностей

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА В МИНСКЕ

Место дислокации - микрорайон Серебрянка. Общая протяжённость - 670 метров.

Велосипедную дорожку строит стройотряд БГУ. С учётом сверхурочных часов и выходных дней зарплата строителей получается больше миллиона за месяц.

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВАЯ СВИСЛОЧЬ»

Со дна реки полными ковшами выгребают ил. Русло Свислочи в районе Чижовского водохранилища лечат два экскаватора. Гул техники не умолкает до позднего вечера. 75 грузовиков, гружённые илом, совершают ежедневный рейс.

- Надо было выкопать обводной канал для речки Свислочь, пустить туда воду, пересыпать дамбами всё, откачать воду, сделать проездные пути, - рассказал Константин Довгалёнок, мастер строительного участка

После лечебных процедур дно станет глубже.

30 ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ПРИЖИЛОСЬ В САДУ МИНСКА

Некоторые из растений мечтали бы иметь даже в ботаническом саду.

- В нашем центре есть такие представители дикой флоры, которые встречаются только в некоторых районах нашей Беларуси, некоторые высажены только в нашем саду, - говорит Ирина Воробьёва, преподаватель экологии республиканского экологического центра детей и юношества.

Венерин башмачок, Ломонос прямой - понять значение этих слов можно именно здесь. Экзотика – рядом.

- Вот один из уникальных экспонатов - это клопагон европейский. Это уникальное растение. Горный вид, ну уникально, что оно растёт на территории Беларуси, - считает Дмитрий Третьяков, научный сотрудник института экперриментальной ботаники НАН Беларуси.

4 И 5 ЛИЦЕИ МИНСКА ПРОФПРИГОДНЫ

Комитет по образованию Мингорисполкома проверяет колледжи, лицеи и профтехучилища на готовность к новому учебному сезону.

Мастерские, парикмахерские классы и фотолаборатории оснащены самым современным оборудованием, позавидовать которому могут даже некоторые столичные предприятия.

В этом году из бюджета для системы профтехобразования выделено сто миллиардов рублей, а это приблизительно по 5 миллионов на каждого учащегося.

А это - фото участника нашего традиционного опроса.