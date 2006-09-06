В День города ожидается "мобилопад"

В День города на празднике в Первомайском районе пройдет IV открытый чемпионат Беларуси по метанию мобильных телефонов.

Мода не выбрасывать мобильные телефоны, а бросать их на дальность, точность и красоту полета пришла в Беларусь несколько лет назад. Эти соревнования станут одним из самых ярких и оригинальных событий празднования Дня города.

За победу будут сражаться в трех номинациях - на самый дальний, точный и эффектный бросок. После чего, среди лучших в этих видах определят абсолютного чемпиона страны. В субботу в полдень на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова в столице ожидается настоящий "мобилопад", люди будут стараться как можно дальше и оригинальнее бросить свой телефон. А победитель получит новенький мобильный аппарат.