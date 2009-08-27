В День города откроется Минский горнолыжный центр

Горнолыжный центр расположен в столичном микрорайоне Курасовщина и имеет три горы различной высоты - 100 м, 80 м и пологую для детей.

«Мингорисполком планирует совместно с Федерацией горнолыжного спорта привлечь внимание минчан к занятиям этим увлекательным видом спорта, тем более что будет предоставлена возможность заниматься, не выезжая из города», - сказал начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа. Он также добавил, что поставлена задача сделать этот объект эффективным не только зимой, но и летом, для чего предполагается использовать искусственный снег.

Еще одним спортивным подарком к Дню города станет открытие велодорожки. «Руководство Мингорисполкома сдержит свое слово, и 12 сентября велодорожка протяжностью 27 км заработает. Она проляжет через три района столицы - Центральный, Партизанский и Ленинский», - подчеркнул руководитель профильного управления мэрии. На открытие объекта приглашены учащиеся детско-юношеских спортивных школ. Около 500 велосипедистов проедут всю дистанцию дорожки. В 2010 году запланировано ее благоустроить, установив пункты проката, питания и консультирования специалистами, сообщает БЕЛТА.