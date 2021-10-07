В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея

Новости Беларуси. В честь Года народного единства. 17 березок украсили въезд в деревню Володьки в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Саженцы высадили жители и гости. В мероприятии приняли участие также представители областной и местной власти. Рядом с березовой аллеей установили памятную табличку. Она будет напоминать местным жителям об общем вкладе в благоустройство деревни.

Галина Технебедина, начальник Узденской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На территории всего района и всей нашей страны проходят акции по озеленению. Закладываются аллеи, парки, скверы, сажаются деревья вдоль дорог, непосредственно в населенных пунктах. Можно принять участие: и заявки отправить, и оставить на сайте.