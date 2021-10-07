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В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея

07 октября 2021 13:59
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Новости Беларуси. В честь Года народного единства. 17 березок украсили въезд в деревню Володьки в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея-1

Саженцы высадили жители и гости. В мероприятии приняли участие также представители областной и местной власти. Рядом с березовой аллеей установили памятную табличку. Она будет напоминать местным жителям об общем вкладе в благоустройство деревни.

В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея-3

Галина Технебедина, начальник Узденской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
На территории всего района и всей нашей страны проходят акции по озеленению. Закладываются аллеи, парки, скверы, сажаются деревья вдоль дорог, непосредственно в населенных пунктах. Можно принять участие: и заявки отправить, и оставить на сайте.

В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея-5

Всего в Узденском районе с начала 2021 года высадили свыше тысячи деревьев. Большое внимание уделяют благоустройству малых населенных пунктов. А в эту субботу, 9 октября, местные жители примут участие в республиканской акции «Чистый лес». Она будет приурочена к Году народного единства и охватит все районы центрального региона.

# Год народного единства

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