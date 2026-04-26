В Беларуси проходят митинги, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

В столице и регионах представители трудовых коллективов, местные власти, активисты и неравнодушные жители участвуют в памятных митингах, посвященных 40-летию со дня аварии на ЧАЭС. Это еще раз доказывает, что белорусы помнят уроки истории. И сделают все возможное, чтобы события 40-летней давности никогда не повторились. Сотни минчан собирались в парке Дружбы народов у памятного знака «Ахвярам Чарнобыля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это символ победы жизни на возрожденных землях. К подножью монумента легли цветы. Центральный элемент мемориала – стилизованная часовня из темного гранита. Внутри находится колокол. Его звон напоминает о мужестве ликвидаторов.

Александр Барсуков, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: На сегодняшний день можно сравнить карту 86-го и 26-го года. Посмотрите, как все преобразилось. Очень много сделано. Люди возвращаются, люди получают то, что они хотят, к истокам вернуться. Они к ним возвращаются, возвращаются земли. Делается все возможное и невозможное. Нужно об этом помнить.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

В течение этой недели, предыдущей недели были многочисленные мероприятия в городе. Это и высадка аллеи в честь погибших ликвидаторов, всех жителей, которых коснулось эта трагедия. Проходили встречи с ликвидаторами. Венцом всех этих больших мероприятий становится сегодняшнее возложение. Минута молчания в память тех, кто защищал вот таким образом нашу страну.

Добавим, в Минске проживает свыше трех тысяч участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.