В Бресте заработает интернет-радио для слепых

Выход радио в эфир планируется в октябре этого года.

Радио будет называться «БрестБелТИЗ» и будет создано на базе интернет-сайта brestbeltiz.net.

Основной задачей проекта станет предоставление возможности людям с проблемами зрения получать оперативную информацию из различных сфер жизни общества, способствовать адаптации этих людей и интеграции их с обществом, отметил Михаил Антоненко, председатель брестской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению, сообщает БелаПАН.

«Мы планируем включить в программы интернет-радио озвученные печатные периодические издания, актуальные информационные материалы о работе нашей организации, ежемесячный радиожурнал БелТИЗ «Товарищ», аудиозаписи выступлений незрячих музыкантов, вокалистов и чтецов»,— отметил Антоненко.

«Такой проект реализуется впервые в республике. И мы надеемся, что слушателями интернет-радио станет достаточно широкая аудитория — не только жители Брестской области, но и других регионов, причем не только Беларуси и не только незрячие»,— подчеркнул Антоненко.