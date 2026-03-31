В Беларуси началась командно-штабная тренировка с Северо-западным оперативным командованием

В Беларуси продолжается совершенствование Вооруженных Сил. Сегодня, 31 марта, началась командно-штабная тренировка с Северо-западным оперативным командованием. На протяжении трех дней предстоит определить уровень профессиональной подготовки офицеров и способность отделов и служб выполнять задачи по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировка, которой руководит начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, направлена на совершенствование работы штабов при планировании операций с учетом анализа опыта современных военных конфликтов. Задача максимум – у недругов не должно быть и мысли о нападении на нашу страну. Укреплению обороноспособности Беларуси особое внимание уделяет Александр Лукашенко, напрямую связывая это с политикой сдерживания внешних угроз.