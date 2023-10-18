В Борисовском роддоме женщин, родивших в День матери, поздравили депутаты и БРСМ

Новости Беларуси. Приятные слова и полезные подарки. В Борисовском роддоме сегодня, 18 октября, принимали поздравление женщины, которые родили малышей в День матери, сообщили в программе «Мищина» на СТВ.

Так, 14 октября здесь появилось на свет шесть младенцев. Пять мальчиков и одна девочка. Среди счастливых мам те, кто испытал радость материнства уже в третий и даже в четвертый раз. А для кого-то малыш стал долгожданным первенцем. По традиции районный комитет БРСМ подготовил для женщин полезные подарки, цветы и добрые слова.

Дарья Прибыльская: Я очень рада, что я стала мамой, именно в такой день, День матери. Это бог сделал подарочек в нашу семью. Все уже дома с нетерпением ждут малыша, когда мы уже приедем.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Самое главное, что наше государство, наша страна заинтересована в укреплении семьи, института семьи. Крепкой семьи, где мама, папа, детки.

Ольга Канашевская, главный врач Борисовского родильного дома:

В последнее время, по статистическим данным, отмечается тенденция на увеличение количества многодетных родителей. Отмечается большое количество пятых родов, четвертых и третьих. И с каждым годом тенденция к увеличению этого процента.

Мамы уверены в завтрашнем дне. Не только благодаря поддержке близких, но и помощи государства.