В первом чтении – изменения в Закон «О переписи населения». Во втором – корректировки законодательства о товарных биржах, которые должны повысить прозрачность и эффективность торгов.

В Минске 7 мая пройдет заседание Палаты представителей восьмого созыва. Повестка насыщенная – депутаты рассмотрят сразу несколько системных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блок международных соглашений – в одном чтении. Парламент ратифицирует Соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере драгоценных металлов и камней. Еще один документ – Меморандум с Пакистаном по вопросам труда и трудоустройства. Также депутаты рассмотрят Протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Договор стран СНГ о порядке проведения международной контролируемой поставки – важный инструмент для совместной работы компетентных органов.

Парламентарии подчеркивают: приоритеты неизменны. Это укрепление суверенитета и безопасности, поддержка экономики, развитие социальной сферы. Все решения должны быть понятными и практичными – ориентированными на стратегические задачи, поставленные главой государства, и на запросы граждан.