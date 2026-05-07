Белорусские лагеря активно готовятся к приему юных отдыхающих

В Беларуси с приближением лета детские лагеря активно готовятся к приему юных отдыхающих. В 2026 году особое внимание – безопасности, разнообразию программ и созданию комфортной атмосферы для ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Березинском районе вовсю идет подготовка воспитательно-оздоровительного лагеря «Папараць-кветка». На обновление инфраструктуры выделено более 120 тысяч рублей. Уже завершен косметический ремонт в жилых корпусах.

Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории, а в ближайшие дни приступят к ремонту асфальтного покрытия и установке специальной площадки для утренних и вечерних мероприятий. Все работы планируют закончить до 20 мая.

Татьяна Малашкевич, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома:

Всего лагерь вмещает 140 детей. За лето планируется оздоровить более 500 ребят. Детей ожидает насыщенная программа. Будут включены экскурсии, воспитательные мероприятия, дискотеки, поездки по значимым местам, встречи с интересными людьми.

Сезон в лагере будет состоять из четырех смен, каждая продлится 15 дней. Первая стартует уже 6 июня.