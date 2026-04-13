В БГАТУ в 2026-м примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения

Успех в сельскохозяйственной отрасли во многом зависит от компетентности кадров. Готовят специалистов высокого уровня в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Это ведущий аграрный вуз, где за историю его существования подготовили более 67 тысяч инженеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым разом контрольные цифры приема увеличиваются. Так, в БГАТУ в 2026 году примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения. Стало больше количество мест и на заочной. В вузе готовят специалистов под запрос времени и внедряют в учебный процесс новейшие разработки – в инновационных лабораториях студенты практикуются на специальных тренажерах.

Алексей Миранович, первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

Высокотехнологический процесс уже ориентируется с учетом потребностей нашего производства, наших организаций-заказчиков кадров, мы ориентируемся под их потребности. В первую очередь, это, конечно, с изучением передовых производственных процессов, инновационных технологий, которые в первую очередь связаны с IT-решениями цифровизации. Это и беспилотные трактора, и энергонасыщенные трактора, это агродроны, это и технологии, связанные со смартом, связанные с агропроизводством и агроуправлением.

Вуз становится все более востребованным и привлекает абитуриентов не только из Беларуси. В БГАТУ обучаются студенты из 25 стран – и с каждым годом их количество увеличивается.