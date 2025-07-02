В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков

Сегодня, 2 июля, в белорусских вузах завершается прием документов от абитуриентов-целевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем их с 4 по 10 июля ждут внутренние вступительные испытания в устной либо практической форме.
Сегодня, 2 июля, в белорусских вузах завершается прием документов от абитуриентов-целевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем их с 4 по 10 июля ждут внутренние вступительные испытания в устной либо практической форме.
Нижний порог среднего балла, который позволяет ребятам поступать на условиях целевой подготовки по большинству специальностей, должен составлять не ниже 7.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
В этом году выделено более 6,5 тысяч целевых мест. Это значительно больше, чем в прошлом году. Предварительный анализ хода подачи документов показывает, что данная траектория, именно обучение на условиях целевой подготовки, пользуется спросом как у абитуриентов, так и в организациях – заказчиках кадров.
Основной этап приема документов в вузы пройдет с 12 по 17 июля, а на платную форму обучения продлится до 1 августа. Всего на первый курс планируют зачислить 48 300 человек. Из них 31 800 – на бюджетную форму обучения, что на 400 человек больше, чем в 2024 году.