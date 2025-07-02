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В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков

02 июля 2025 13:35
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Сегодня, 2 июля, в белорусских вузах завершается прием документов от абитуриентов-целевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем их с 4 по 10 июля ждут внутренние вступительные испытания в устной либо практической форме.

В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков-2

Нижний порог среднего балла, который позволяет ребятам поступать на условиях целевой подготовки по большинству специальностей, должен составлять не ниже 7.

В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков-4

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
В этом году выделено более 6,5 тысяч целевых мест. Это значительно больше, чем в прошлом году. Предварительный анализ хода подачи документов показывает, что данная траектория, именно обучение на условиях целевой подготовки, пользуется спросом как у абитуриентов, так и в организациях – заказчиках кадров.

Основной этап приема документов в вузы пройдет с 12 по 17 июля, а на платную форму обучения продлится до 1 августа. Всего на первый курс планируют зачислить 48 300 человек. Из них 31 800 – на бюджетную форму обучения, что на 400 человек больше, чем в 2024 году.

# Образование в Беларуси # Министерство образования Республики Беларусь # Сергей Пищов

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