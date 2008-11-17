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В Беларуси выпал первый снег

17 ноября 2008 11:49
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ГАИ просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, и не совершать резких необдуманных маневров.

Сегодня снег могли наблюдать минчане, правда, не во всех районах города. Местами такие осадки будут и завтра. Температура воздуха понизится ночью до минус семи, днем – до трех мороза. Северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Отметим, в Минске самый ранний первый снежный покров наблюдался 29 сентября 1972 года, самый поздний – 20 декабря 2000-го. В прошлом году первый снег в Беларуси выпал 8 ноября и продержался практически месяц на большей части территории республики. А вот в 2004 и в 2005 году снег укрыл землю только в конце второй декады ноября.

# общество # Погода в Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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