В Беларуси выпал первый снег

ГАИ просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, и не совершать резких необдуманных маневров.

Сегодня снег могли наблюдать минчане, правда, не во всех районах города. Местами такие осадки будут и завтра. Температура воздуха понизится ночью до минус семи, днем – до трех мороза. Северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Отметим, в Минске самый ранний первый снежный покров наблюдался 29 сентября 1972 года, самый поздний – 20 декабря 2000-го. В прошлом году первый снег в Беларуси выпал 8 ноября и продержался практически месяц на большей части территории республики. А вот в 2004 и в 2005 году снег укрыл землю только в конце второй декады ноября.

