В Беларуси внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья

Новости Беларуси. Белорусы получат дополнительные льготы при строительстве жилья. На это могут рассчитывать жители столицы и областных центров, если свои жилищные условия они будут улучшать в небольших населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем если речь идет о строительстве в городах или деревнях с численностью до 20 тысяч человек, автоматически появляется право на внеочередное получение господдержки.

Соответствующий указ 1 октября подписал глава государства. Документ предусматривает и ряд других новаций, разработанных с учетом обращений граждан.

Так, дополнительная защита появилась у многодетных и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. В частности, до 23 лет увеличен возраст детей, при котором предоставляется право на получение финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим займам. Кроме того, для многодетных семей, проживающих в селе, увеличен и размер господдержки из расчета 30 квадратных метров на одного члена семьи, если оба супруга работают там же.