Прямой эфир

В Беларуси внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья

01 октября 2021 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы получат дополнительные льготы при строительстве жилья. На это могут рассчитывать жители столицы и областных центров, если свои жилищные условия они будут улучшать в небольших населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья-1

Причем если речь идет о строительстве в городах или деревнях с численностью до 20 тысяч человек, автоматически появляется право на внеочередное получение господдержки.

Соответствующий указ 1 октября подписал глава государства. Документ предусматривает и ряд других новаций, разработанных с учетом обращений граждан.

Так, дополнительная защита появилась у многодетных и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. В частности, до 23 лет увеличен возраст детей, при котором предоставляется право на получение финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим займам. Кроме того, для многодетных семей, проживающих в селе, увеличен и размер господдержки из расчета 30 квадратных метров на одного члена семьи, если оба супруга работают там же.

В Беларуси внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья-4

Новый указ предоставляет дополнительные гарантии кредитополучателям, связанные с выплатами средств и предоставлением отсрочки.

Решить квартирный вопрос, сменив прописку на районную. Советы для тех, кто мечтает обзавестись своим жильём. Читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество»
01 октября 2021 20:19

Александр Лукашенко: «Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество»

Лазуткин об интервью Лукашенко СNN: пытаются прощупать, каковы наши текущие отношения с Россией, как пойдёт интеграция
01 октября 2021 20:13

Лазуткин об интервью Лукашенко СNN: пытаются прощупать, каковы наши текущие отношения с Россией, как пойдёт интеграция

Президент Беларуси: я о волоките – она нас загубит. Как по ипэшникам
01 октября 2021 20:09

Президент Беларуси: я о волоките – она нас загубит. Как по ипэшникам