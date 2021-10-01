Лазуткин об интервью Лукашенко СNN: пытаются прощупать, каковы наши текущие отношения с Россией, как пойдёт интеграция

Новости Беларуси. Интервью главы государства СNN стало одной из самых обсуждаемых тем. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста американской телекомпании. Интервьюером выступил Мэтью Чанс, работающий в московском корпункте СNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как показал разговор, ни риторика, ни список вопросов не меняются, независимо от фамилии корреспондента. Темы для обсуждения остались прежними. Журналист задавал вопросы, похожие на те, что звучали от западных СМИ во время « Большого разговора », нередко обвиняя Александра Лукашенко чуть ли не в проблемах Запада. Наш Президент настоятельно рекомендовал обратить внимание на бездоказательность обвинений Польши в том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад. А вопрос о вхождении нашей страны в состав России откровенно назвал «западной выдумкой».

Андрей Лазуткин, политолог:

Зачем они это делают? Две недели Байден выступал на Генассамблее ООН, там упоминались страны, в которых демократии нет, в том числе и наша страна, которые необходимо демократизировать. Он это сказал прямым текстом. Далее надо показать, с кем мы работаем, вот эта Беларусь, объяснить американскому избирателю, на что направлены наши усилия. Для этого было сделано это интервью с CNN.

Кроме того, есть еще некие второстепенные задачи, скажем так. Если посмотреть на его структуру, там есть два больших блока, которые касались, первое – это отношения с Россией, второе – это ситуация на границе.

Какая задача здесь CNN? Они из первых рук пытаются получить эксклюзивную информацию, как настроен Президент и что он будет делать дальше. Отношения с Россией – это главная их тема. Они пытаются прощупать, каковы наши текущие отношения и как пойдет дальше интеграция. Там, кстати, были прекрасные ответы продемонстрированы.

Что касается границы, то есть некие жалобы Польши, Литвы, которые пишут в вашингтонский обком, что помогите нам. Далее американцы должны как-то реагировать, поэтому они опять же приезжают сюда и пытаются выяснить, каковы наши силы и средства на границе, что мы будем делать дальше, в том числе, в союзе с Россией, охраняя эту границу. То есть таким образом собирается информация.

Не надо думать, что это некая инициатива телекомпании CNN, которая сама по себе к нам приехала и вот сделала нам какой-то подарок, что вот давайте мы запишем с вами интервью. Они выполняют определенные задачи. Как правило, все такие задачи связаны с американскими разведорганами.

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