Александр Лукашенко: «Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество»
Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед Администрацией Президента стоит очень важная работа – достойно организовать процесс создания новой Конституции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем откровенны: мы прошли через серьезные испытания, которые стали для нас ценным опытом. Эти испытания указали нам на вопросы государственного управления, которые требуют приоритетного внимания. Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество. Из этого надо делать соответствующие выводы. И действовать.
Хочу вас предупредить – кто скопытится и бежать не будет – уходите сами. Вы знаете, если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть и разговоров бы по Конституции не было. Но в конце концов надо раз и навсегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как главе государства, что правительство должно заниматься экономикой и нести ответственность, а Администрация должна, простите за это слово, вбить в голову людей, что экономика – это прежде всего правительство, это Головченко. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества – это Андрейченко и Кочанова – законодательная ветвь власти. И за это надо нести определенную ответственность. Если это кадры, идеология, политика и прочее – это глава Администрации – Сергеенко сегодня возглавляет – и все заместители.
А так все – и хорошее, и плохое – это свалили на Президента. Ну, были периоды, когда надо было это все концентрировать, но сегодня мы должны децентрализовать, расконцентрировать это все, распределить по зонам ответственности. Мы же готовим, в какое-то время придется власть кому-то передать, но она должна быть, эта власть, упорядочена. И Конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Теперь некоторая часть общественности ждет перераспределения полномочий. Только вот вопрос – будут ли все работать с такой же самоотдачей, как это делает наш Президент.
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