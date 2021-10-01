Александр Лукашенко: «Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будем откровенны: мы прошли через серьезные испытания, которые стали для нас ценным опытом. Эти испытания указали нам на вопросы государственного управления, которые требуют приоритетного внимания. Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество. Из этого надо делать соответствующие выводы. И действовать.

Хочу вас предупредить – кто скопытится и бежать не будет – уходите сами. Вы знаете, если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть и разговоров бы по Конституции не было. Но в конце концов надо раз и навсегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как главе государства, что правительство должно заниматься экономикой и нести ответственность, а Администрация должна, простите за это слово, вбить в голову людей, что экономика – это прежде всего правительство, это Головченко. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества – это Андрейченко и Кочанова – законодательная ветвь власти. И за это надо нести определенную ответственность. Если это кадры, идеология, политика и прочее – это глава Администрации – Сергеенко сегодня возглавляет – и все заместители.