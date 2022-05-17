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В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?

17 мая 2022 09:11
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Последний месяц весны вот-вот уступит дорогу жаркому лету. Конец мая – идеальное время для старта долгожданного сезона тихой охоты. Но прежде чем отправляться на поиски грибного царства, помните, что даже при сборе хорошо знакомых даров природы, есть риск положить в корзину токсичный экземпляр.

В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?-1

На каждый гриб найдется его ядовитый двойник. А ведь подобная ошибка порой может стоить здоровья. Первый случай отравления обитателями лесных опушек в 2022 году был зафиксирован в Витебской области.

В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?-4

Ольга Тимошенко, заведующая отделом гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
За истекший период 2022 года в Минске не было зарегистрировано ни одного случая отравления грибами. Что касается 2021 года, то было зарегистрировано четыре случая. Со слов пострадавших, все они употребляли съедобные грибы.

В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?-7

Открывают грибной календарь таинственные, необычной формы сморчки и строчки. И хоть многие относят этих вестников весны к съедобным, наслаждаться подобными дарами природы специалисты все же советуют с осторожностью.

Ольга Тимошенко:
Ни в коем случае не стоит собирать грибы в черте города, недалеко от автомобильных и железнодорожных путей. Также вблизи промышленных предприятий. Ни в коем случае не стоит приобретать грибы с рук и в местах несанкционированной торговли.

В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?-10

К середине лета в лесных массивах Беларуси начинает появляться смертельно опасная бледная поганка. Миниатюрный гриб с белой юбочкой, который, подобно искусному убийце, медленно отбирает самое ценное – жизнь. Его яд тормозит процесс работы каждой клетки тела, при этом признаки отравления появляются только спустя 8-10 часов после приема пищи.

В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?-13

Ольга Тимошенко:
Даже вываривание не гарантирует того, что после употребления такого продукта не возникнет тяжелого отравления. Наиболее чувствительны к данному грибу дети.

Слабость, тошнота, острые боли в животе и помутнение сознания – симптомы, которые должны насторожить. Не боритесь с недугом самостоятельно, оставьте это профессионалам.

# Грибы # общество # Ольга Тимошенко # Вероника Макаревич # Фотофакт

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