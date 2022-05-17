В Беларуси в 2022 году зафиксированы первые случаи отравления грибами. Где нельзя собирать дары леса?

Последний месяц весны вот-вот уступит дорогу жаркому лету. Конец мая – идеальное время для старта долгожданного сезона тихой охоты. Но прежде чем отправляться на поиски грибного царства, помните, что даже при сборе хорошо знакомых даров природы, есть риск положить в корзину токсичный экземпляр.

На каждый гриб найдется его ядовитый двойник. А ведь подобная ошибка порой может стоить здоровья. Первый случай отравления обитателями лесных опушек в 2022 году был зафиксирован в Витебской области.

Ольга Тимошенко, заведующая отделом гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

За истекший период 2022 года в Минске не было зарегистрировано ни одного случая отравления грибами. Что касается 2021 года, то было зарегистрировано четыре случая. Со слов пострадавших, все они употребляли съедобные грибы.

Открывают грибной календарь таинственные, необычной формы сморчки и строчки. И хоть многие относят этих вестников весны к съедобным, наслаждаться подобными дарами природы специалисты все же советуют с осторожностью. Ольга Тимошенко:

Ни в коем случае не стоит собирать грибы в черте города, недалеко от автомобильных и железнодорожных путей. Также вблизи промышленных предприятий. Ни в коем случае не стоит приобретать грибы с рук и в местах несанкционированной торговли.

К середине лета в лесных массивах Беларуси начинает появляться смертельно опасная бледная поганка. Миниатюрный гриб с белой юбочкой, который, подобно искусному убийце, медленно отбирает самое ценное – жизнь. Его яд тормозит процесс работы каждой клетки тела, при этом признаки отравления появляются только спустя 8-10 часов после приема пищи.