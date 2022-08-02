Людмила Гладкая: мы будем зубами выгрызать у наших некогда партнёров правду
Новости Беларуси. 24 часа на передовой информационного фронта. О событиях политики, экономики и общественной жизни объективно и без купюр. Коллектив газеты «CБ. Беларусь сегодня» принимает поздравления с 95-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова в адрес редакции направил глава государства, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.
Сергеенко о «CБ. Беларусь сегодня»: это высокопрофессиональный коллектив, который идет в ногу со временем. Подробнее здесь.
Газета стала своеобразной летописью белорусской истории. В годы Великой Отечественной со страниц звучал призыв к народу на самоотверженную борьбу. Журналисты рассказывали о героических подвигах советских воинов и партизан. За время своего существования газета переживала взлеты и падения, но всегда имела своего читателя. Залог успеха статей «Советской Белоруссии» все тот же, что и много лет назад: доскональное изучение вопроса, желательно – изнутри.
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь Сегодня»:
СБ стала смелее и по-хорошему злее. Мы, как недавно сказал один мой собеседник, герой моей публикации, скоро должна выйти: смелее мы стали и злее для отстаивания правды, и будем зубами выгрызать у наших некогда партнеров зарубежных нашу правду, и отстаивать наши национальные интересы каждый на своем месте. Мы, журналисты, на своем месте.
К слову, ежедневный тираж газеты без малого 200 тысяч экземпляров. На данный момент аудитория одного печатного номера и электронной версии издания насчитывает около миллиона человек.