Людмила Гладкая: мы будем зубами выгрызать у наших некогда партнёров правду

Новости Беларуси. 24 часа на передовой информационного фронта. О событиях политики, экономики и общественной жизни объективно и без купюр. Коллектив газеты «CБ. Беларусь сегодня» принимает поздравления с 95-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова в адрес редакции направил глава государства, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.