Председатель Совета Республики провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси
Расширение сотрудничества и новые точки роста на международной арене. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особый акцент стороны сделали на межпарламентском треке. В условиях стремительно меняющейся геополитической обстановки законодательным органам необходимо действовать синхронно. Это позволит оперативно реагировать на современные вызовы и эффективно защищать национальные интересы на ключевых международных площадках.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Активно работает рабочая группа дружбы, которая провела уже ряд мероприятий, тематических мероприятий, посвященных различным отраслям и сферам нашего взаимодействия. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и фармацевтика. И, конечно, эти сферы остаются в фокусе нашего парламентского внимания в плане дальнейшего развития и углубления нашего сотрудничества.
В центре внимания также были вопросы укрепления нормативно-правовой базы. Стороны наметили конкретные шаги по активизации работы профильных комитетов и рабочих групп. Речь шла о синхронизации законодательства в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что должно дать мощный импульс для реализации совместных бизнес-проектов.
Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
18 у нас проектов сотрудничества в области науки и техники, уже конкретные с результатом. И Куба может быть для Беларуси тоже плацдармом на Глобальный Юг.
Стороны подтвердили готовность к регулярному обмену визитами и выразили уверенность, что достигнутые договоренности выведут межпарламентский диалог на качественно новый уровень.