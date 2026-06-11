Председатель Совета Республики провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси

Расширение сотрудничества и новые точки роста на международной арене. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый акцент стороны сделали на межпарламентском треке. В условиях стремительно меняющейся геополитической обстановки законодательным органам необходимо действовать синхронно. Это позволит оперативно реагировать на современные вызовы и эффективно защищать национальные интересы на ключевых международных площадках.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Активно работает рабочая группа дружбы, которая провела уже ряд мероприятий, тематических мероприятий, посвященных различным отраслям и сферам нашего взаимодействия. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и фармацевтика. И, конечно, эти сферы остаются в фокусе нашего парламентского внимания в плане дальнейшего развития и углубления нашего сотрудничества.