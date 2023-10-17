КГК Беларуси открывает горячую линию 191 по вопросам качества услуг кредиторов

Рассказать можно о том, как неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, или банк отказал в выдаче средств и отправил к кредитному брокеру. Если же вы стали жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, возможность сообщить об этом также есть – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по короткому номеру телефона или в любое время в чат-бот Telegram-канала Комитета государственного контроля. Специалисты обращают внимание: в некоторых случаях брокер может навредить больше, чем помочь. Например, если он действует в партнерстве с кредитной компанией. В подобной ситуации он скорее работает на собственную выгоду, а не в интересах клиента.