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КГК Беларуси открывает горячую линию 191 по вопросам качества услуг кредиторов

17 октября 2023 08:01
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Новости Беларуси. Обратить внимание контролеров на качество услуг кредиторов – такая возможность есть до четверга, 19 октября. КГК сегодня, 17 октября, открывает горячую линию 191, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК Беларуси открывает горячую линию 191 по вопросам качества услуг кредиторов-1

Рассказать можно о том, как неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, или банк отказал в выдаче средств и отправил к кредитному брокеру. Если же вы стали жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, возможность сообщить об этом также есть – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по короткому номеру телефона или в любое время в чат-бот Telegram-канала Комитета государственного контроля. Специалисты обращают внимание: в некоторых случаях брокер может навредить больше, чем помочь. Например, если он действует в партнерстве с кредитной компанией. В подобной ситуации он скорее работает на собственную выгоду, а не в интересах клиента.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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