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В Беларуси подвели итоги ЦТ

07 июля 2010 14:48
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100 баллов в этом году получили 84 абитуриента.

В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Уже некоторые абитуриенты получили сертификаты и взвесили свои шансы.  Сегодня уже заканчивают обрабатывать бланки с ответами  резервного ЦТ.  До приема документов в вузах страны еще есть время, но  самые  лучшие места в университетах забронировали  абитуриенты-стопроцентники. Статистику средних баллов испортили сдающие испытания «на авось». С нулевым результатом остались свыше полутысячи человек.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Беларуси:
Мы работали почти в круглосуточном режиме, чтобы вовремя обработать вот эти почти полмиллиона бланков ответов. Полученные оценки абитуриентов позволяют приемным комиссиям ранжировать их таким образом, чтобы это соответствовало тому уровню подготовки и тому объему знаний, который необходим для будущего студента.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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