В Беларуси подвели итоги ЦТ

100 баллов в этом году получили 84 абитуриента.

В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Уже некоторые абитуриенты получили сертификаты и взвесили свои шансы. Сегодня уже заканчивают обрабатывать бланки с ответами резервного ЦТ. До приема документов в вузах страны еще есть время, но самые лучшие места в университетах забронировали абитуриенты-стопроцентники. Статистику средних баллов испортили сдающие испытания «на авось». С нулевым результатом остались свыше полутысячи человек.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Беларуси:

Мы работали почти в круглосуточном режиме, чтобы вовремя обработать вот эти почти полмиллиона бланков ответов. Полученные оценки абитуриентов позволяют приемным комиссиям ранжировать их таким образом, чтобы это соответствовало тому уровню подготовки и тому объему знаний, который необходим для будущего студента.