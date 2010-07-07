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В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

07 июля 2010 12:43
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Сегодня в Минске дружная семейка в противогазах прямо на улице смотрела российский телеканал НТВ. А чтобы телеканал этот поменьше распространялся, в ход пошли марлевые повязки, освежители воздуха и даже туалетная бумага.

Флешмоб с таким сценарием и под названием «Специально для НТВ» в центре столицы провела сегодня молодёжь БРСМ. Повод — откровенная грязь и ложь, которая льётся с российского федерального канала на Беларусь, белорусов и главу государства. Импровизированная комната с диваном телевизором и обычной семьёй привлекла немало внимания. Впрочем, о последствиях просмотра телеканала НТВ ребята предупреждали наглядно. Надписями. И борьбой с испорченным от такого просмотра воздухом.

Активист БРСМ:
Уважаемые граждане, чтобы правильно смотреть телеканал НТВ, вам необходимо использовать  химзащиту, во-вторых, взять средства гигиены, надеть противогаз, потому что канал воняет.

Впрочем, большинство белорусов и так в курсе ситуации, так как прекрасно знают, что телекомпания НТВ, как и радиостанция Эхо Москвы, входит в «Газпром Медиа» холдинг. И музыку на этом канале заказывает никто иной, как главный его акционер. Кстати, в рамках флешмоба НТВ помогли организовать корпункты в традиционно наиболее интересных для данного канала местах.  

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

В Минске прошел флешмоб «Осторожно! Воняет НТВ»

 

# общество

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