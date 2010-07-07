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В Минске появились уличные фонари, которые сами себя очищают от пыли

07 июля 2010 08:06
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На Логойском тракте в Минске появились первые светодиодные уличные светильники. Их главное достоинство — высокая светоотдача при невысоком энергопотреблении. Фонари белорусского производства – их разработали в академии наук. При необходимости они могут излучать свет любого цвета и самостоятельно очищаться от городской пыли, а срок их эксплуатации превышает 11 лет. До конца года в столице установят более сотни экономичных светоизлучателей.
# общество # Фотофакт

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