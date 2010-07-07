В Минске появились уличные фонари, которые сами себя очищают от пыли

На Логойском тракте в Минске появились первые светодиодные уличные светильники. Их главное достоинство — высокая светоотдача при невысоком энергопотреблении. Фонари белорусского производства – их разработали в академии наук. При необходимости они могут излучать свет любого цвета и самостоятельно очищаться от городской пыли, а срок их эксплуатации превышает 11 лет. До конца года в столице установят более сотни экономичных светоизлучателей.