Останки 5 бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе
Возвращение из небытия. Под Витебском, у деревни Осиновка, тишину нарушил тройной оружейный залп. 28 августа отдали последние воинские почести пятерым бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Солдаты погибли в ожесточенных боях, которые гремели здесь с декабря 1943-го по июнь 1944-го. Те сражения унесли десятки тысяч жизней, в братской могиле в Осиновке уже покоятся останки около 800 красноармейцев.
Каждый год в этих местах военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с российскими специалистами находят останки неизвестных солдат. Пятерых героев, которых сегодня предали земле, удалось обнаружить в мае во время проведения международной вахты памяти. И теперь они наконец обрели вечный покой.
Николай Бабенок, представитель поискового отряда ВПК «Поиск»:
Мы работали на месте, где наступала и гибла 251-я стрелковая дивизия. В этой полосе они производили разведку боем. За пять дней до операции «Багратион» штурмовали Шарки. И очень-очень были большие потери, и они здесь полегли. К сожалению, не все захоронены, большинство так и остались на этих полях сражений.
Лариса Бруева, представитель Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»:
На этой территории погибли более 40 тысяч бойцов. Даже как-то посчитали, что, получается, за каждый метр квадратной этой земли ценой была человеческая жизнь. И, конечно, когда поднимаешь бойцов и там нет ни медальонов, ни наград, понять, кто там, сложно. И поэтому мы считаем, что нужно увековечивать всех, кто не числится.
Полевые поисковые работы на территории Витебского района проходят с апреля. И с каждым сезоном список безымянных героев сокращается. В 2026 году были найдены останки более 20 военнослужащих. Кроме того обнаружили и ордена.
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