Останки 5 бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе

Возвращение из небытия. Под Витебском, у деревни Осиновка, тишину нарушил тройной оружейный залп. 28 августа отдали последние воинские почести пятерым бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдаты погибли в ожесточенных боях, которые гремели здесь с декабря 1943-го по июнь 1944-го. Те сражения унесли десятки тысяч жизней, в братской могиле в Осиновке уже покоятся останки около 800 красноармейцев.

Каждый год в этих местах военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с российскими специалистами находят останки неизвестных солдат. Пятерых героев, которых сегодня предали земле, удалось обнаружить в мае во время проведения международной вахты памяти. И теперь они наконец обрели вечный покой.

Николай Бабенок, представитель поискового отряда ВПК «Поиск»:

Мы работали на месте, где наступала и гибла 251-я стрелковая дивизия. В этой полосе они производили разведку боем. За пять дней до операции «Багратион» штурмовали Шарки. И очень-очень были большие потери, и они здесь полегли. К сожалению, не все захоронены, большинство так и остались на этих полях сражений.