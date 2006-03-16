В Беларуси готовится попытка силового захвата власти

Оппозиция готовится провести силовую акцию с применением взрывных устройств и поджогами.Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции председатель КГБ Беларуси Степан Сухоренко. По его словам, об этом свидетельствуют все более настойчивые призывы лидеров так называемой оппозиции и некоторых оппозиционных кандидатов в президенты выйти 19 марта на улицы Минска, чтобы "отстоять якобы украденную у них победу на выборах". Для оправдания этих действий, по словам главы КГБ, оппозиционные кандидаты уже сегодня заявляют, что наберут на выборах более 50% голосов. Степан Сухоренко отметил, что это подтверждают и данные так называемых экзит-полов, которые сотрудники правоохранительных органов недавно изъяли в незарегистрированной организации <Партнерство>. Руководитель КГБ особо подчеркнул, что в настоящее время в республике так называемой оппозицией развернута подготовка "не к мирному процессу, как она заявляет, а к силовой акции с применением взрывных устройств и поджогов". В частности, готовятся автобусы для перевозки людей, а также места их размещения в столице, завозятся деньги из-за рубежа. При этом участники будущих акций проникают в Минск под видом туристов и размещаются на конспиративных квартирах. "Ключевым моментом плана силового захвата власти является подрыв нескольких взрывных устройств", - подчеркнул Степан Сухоренко. Глава белорусского КГБ также сообщил, что к планам оппозиции причастны отдельные граждане Грузии. В их числе - председатель комитета национальной безопасности парламента Грузии Георгий Торгамадзе. Георгий Торгамадзе прямо заявил, что ночь после выборов в Беларуси станет "ночью длинных ножей". "Мы так ударим, что ошметки полетят, и никто не узнает, откуда был удар", - привел высказывание Торгамадзе Степан Сухоренко. По данным белорусской спецслужбы, господин Торгамадзе привлек к своей деятельности сотрудников посольств Грузии в Украине и Литве. 21 февраля он проследовал транзитом из Украины через Беларусь в Литву, а 23 февраля совершил обратный вояж. Целью этих поездок, по словам Степана Сухоренко, была проверка реакции белорусских спецслужб. "Мы среагировали адекватно", - подчеркнул глава КГБ. Степан Сухоренко рассказал журналистам, что в настоящее время Торгамадзе пытается въехать на территорию Беларуси в качестве наблюдателя за выборами. Председатель КГБ в данной связи подчеркнул, что 15 марта Комитет госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса республики "Угроза совершения террористического акта", и предупредил, что все причастные к действиям, направленным против Беларуси, невзирая на должности будут задержаны на территории Беларуси и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с нашим законодательством .