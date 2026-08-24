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Инспектируется работа всей вертикали управления! Подробности проверки боеготовности Вооруженных Сил

24 августа 2026 18:33
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Ну а сейчас к теме национальной безопасности, где главный принцип: держать порох сухим и быть готовым к любому развитию событий, учитывая все мировые и региональные обстоятельства и особое положение нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается. Инспектируется одна из воинских частей в Могилевской области и работа всей вертикали управления Министерства обороны.

Особое внимание уделят вопросам использования современных способов огневого поражения и управления. Уроки военных конфликтов в Украине и Иране будут учтены. Эта проверка стала логичным продолжением предыдущей, которая была проведена в первом полугодии 2026-го. Ее результаты были детально проанализированы главой государства. 

Инспектируется работа всей вертикали управления! Подробности проверки боеготовности Вооруженных Сил-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: 
Состоялся откровенный мужской разговор под руководством Главнокомандующего, на котором были разобраны все проблемные моменты, которые были вскрыты в ходе этой проверки. Президентом были поставлены четкие задачи по внесению корректив. На основании этого руководство Вооруженных Сил внесло некоторые изменения в план строительства и развития Вооруженных Сил и в систему подготовки войск. Мероприятия не завершаются – Президент сказал продолжить проверочные мероприятия дальше.

Подробнее в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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