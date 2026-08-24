Инспектируется работа всей вертикали управления! Подробности проверки боеготовности Вооруженных Сил

Ну а сейчас к теме национальной безопасности, где главный принцип: держать порох сухим и быть готовым к любому развитию событий, учитывая все мировые и региональные обстоятельства и особое положение нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается. Инспектируется одна из воинских частей в Могилевской области и работа всей вертикали управления Министерства обороны.

Особое внимание уделят вопросам использования современных способов огневого поражения и управления. Уроки военных конфликтов в Украине и Иране будут учтены. Эта проверка стала логичным продолжением предыдущей, которая была проведена в первом полугодии 2026-го. Ее результаты были детально проанализированы главой государства.