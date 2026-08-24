Без вредных добавок и химикатов. На толочинском заводе рассказали секрет самой вкусной картошки фри

Вторым хлебом для белорусов является картофель. Техника для его уборки также вышла в поля. На севере страны Толочинский район уже много лет держит марку картофельного края. Более половины площадей приходится на Толочинский консервный завод, который в 2026 году увеличил посадки традиционного белорусского корнеплода, под картофель отвели более 1 000 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк» открыли в Вороново.

Урожайность превысила 386 центнеров с гектара. Здесь выращивают 7 проверенных сортов разной селекции, которые отличаются высокой урожайностью и долгим сроком хранения. Уборку проводят согласно правилам. Специалисты также провели лабораторные исследования, чтобы убедиться в оптимальном накоплении сухих веществ. Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

Выращиваем 7 сортов. Сорт «Инноватор» идет у нас для производства картофеля фри. Есть и для продовольственных целей. Начали копать мы их с июли, это продовольственный сорт для торговых сетей. Все, что можно мы ему сделали, защитили от болезней, сорняков, вредителей. Поэтому, я думаю, должен быть нормальный, достойный урожай.

Дмитрий Таутов, начальник подразделения «Картофелехранилище» Толочинского консервного завода:

Начали закладку картофеля технического сорта «Инноватор» на зимнее хранение. Пока идет картофель лучшего качества и лучшей урожайности, чем в прошлом году. В 2026 году планируем закладывать и новое картофелехранилище. Уже в 2025 году было опытное хранение в газовой среде. Дальше будем продолжать свои опыты. Первые партии свежего урожая уже в работе. Подобное производство является единственным в стране. И здесь точно знают рецепт самой вкусной картошки фри без вредных добавок и химикатов. Продукта полностью хватает на потребности белорусской сети фастфуда, 10 % идет на экспорт в Россию и другие страны. Пропускная мощность линии в сутки – около 20 тонн готовой продукции. Залог качества – контроль параметров работы машин на разных этапах производства: от мойки и очистки до замораживания и упаковывания полуфабриката.