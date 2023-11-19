Лукашенко: основу огневой мощи армии Беларуси составляют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы

Новости Беларуси. Стержень обороны, надежный огневой щит нашей Родины. День ракетных войск и артиллерии отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика современных военных конфликтов, именно этот род войск царит на поле боя.

Обращаясь к истории, именно беспримерный героизм, несгибаемая стойкость и высокая боевая выучка воинов-артиллеристов во многом предопределили нашу Победу в Великой Отечественной войне. С тех пор роль ракетных войск и артиллерии в обеспечении военной безопасности государства только усилилась.

Возросшее значение ракетных войск и артиллерии в обеспечении безопасности страны отметил Александр Лукашенко, поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.