Прямой эфир

Лукашенко: основу огневой мощи армии Беларуси составляют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы

19 ноября 2023 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стержень обороны, надежный огневой щит нашей Родины. День ракетных войск и артиллерии отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика современных военных конфликтов, именно этот род войск царит на поле боя.

Обращаясь к истории, именно беспримерный героизм, несгибаемая стойкость и высокая боевая выучка воинов-артиллеристов во многом предопределили нашу Победу в Великой Отечественной войне. С тех пор роль ракетных войск и артиллерии в обеспечении военной безопасности государства только усилилась.

Возросшее значение ракетных войск и артиллерии в обеспечении безопасности страны отметил Александр Лукашенко, поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.

Лукашенко: основу огневой мощи армии Беларуси составляют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основу огневой мощи армии Беларуси в настоящее время составляют сложнейшие современные ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы, успешные результаты применения которых белорусские ракетчики и артиллеристы неоднократно демонстрировали в ходе учений и маневров. Убежден, что вы и впредь будете эффективно и качественно решать все поставленные перед вами задачи, надежно обеспечивая независимость и суверенитет государства, мир на белорусской земле.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские учёные разрабатывают новую роботизированную систему доения
19 ноября 2023 08:37

Белорусские учёные разрабатывают новую роботизированную систему доения

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии
19 ноября 2023 08:19

Реконструкцию боёв провели на «Линии Сталина» ко Дню ракетных войск и артиллерии

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником
19 ноября 2023 08:08

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии ВС с профессиональным праздником