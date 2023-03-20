Более 200 студентов МГЛУ стали донорами крови

Новости Беларуси. Большое и доброе дело 20 марта совершили студенты лингвистического университета. Во имя спасения жизней других более 200 человек стали донорами крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выездная станция переливания разместилась прямо в учебном корпусе вуза. Несмотря на изнурительные процедуры, очередь, осмотры и дополнительные анализы, поделиться частичкой себя изъявили желание многие. Предварительно более 400 участников прошли медосмотр, но допущены были не все.

Александр Ленковец, студент Минского государственного лингвистического университета: Я решил сдать кровь впервые, зарегистрировавшись через Google-форму, узнал о Дне донора из социальных сетей МГЛУ. Я считаю, это очень важно, сдавать кровь каждому человеку, поскольку ты и свою кровь прочищаешь, и кому-то помогаешь.

Александра Баламатюк, врач-терапевт РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Чтобы быть донором, они должны быть абсолютно здоровы, не иметь хронических заболеваний, обострений, нем принимать никаких лекарственных препаратов, также чтобы в течение 6 месяцев не было оперативных вмешательств и многие другие аспекты, с которыми можно ознакомится на сайте blood.by. Есть перечень противопоказаний для донорства.

Собранная кровь будет направлена в медучреждения в помощь новорожденным, больным онкологией, пациентам с ожогами. Обеспечить ее запасы можно только при постоянном участии добровольцев. В мире около 70 стран заготавливают кровь только от безвозмездных доноров.