Латвийский перевозчик пытался провезти через границу Беларуси незадекларированный товар на 155 тыс. рублей

Почти 16 тысяч рублей на таможенных платежах попытался сэкономить латвийский перевозчик, который прибыл в пункт пропуска «Григоровщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовик со сборным грузом направлялся на территорию ЕАЭС. Однако при досмотре витебские таможенники обнаружили: часть товаров в документах просто отсутствует.

Дмитрий Ищилович, заместитель начальника Витебской таможни:

Установлено, что 140 единиц бытовой техники, аудиоаппаратуры, посуды, текстиля и постельных принадлежностей фактически находятся в транспортном средстве, а в товаросопроводительных документах не значатся. Стоимость неучтенных товаров составила около 155 тысяч рублей. В отношении латвийского перевозчика, Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частью первой статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Размер штрафа, согласно санкции статьи, составит до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Таможенные службы подчеркивают: подобные попытки экономии неизбежно приводят к серьезным финансовым потерям. А современные технические средства контроля позволяют выявлять скрытые товары даже при внешне корректно-оформленных документах.