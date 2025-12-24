Католики Беларуси отмечают Сочельник

Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Сочельник. Сегодня, 24 декабря, по традиции, наряжают дом и ели, идет приготовление блюд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важная служба – в ночь перед Рождеством – требует особой подготовки. Люди идут в храмы, завершив период очищения и покаяния, который длился четыре недели. Исповедаться, помолиться и подумать о важном – это тоже традиция Сочельника. Священники на праздничной мессе сменят одеяния на белые – цвет считается символом чистоты. В каждый приход на днях доставили и Вифлеемский огонь.