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Католики Беларуси отмечают Сочельник

24 декабря 2025 08:56
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Христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Сочельник. Сегодня, 24 декабря, по традиции, наряжают дом и ели, идет приготовление блюд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католики Беларуси отмечают Сочельник-2

Важная служба – в ночь перед Рождеством – требует особой подготовки. Люди идут в храмы, завершив период очищения и покаяния, который длился четыре недели. Исповедаться, помолиться и подумать о важном – это тоже традиция Сочельника. Священники на праздничной мессе сменят одеяния на белые – цвет считается символом чистоты. В каждый приход на днях доставили и Вифлеемский огонь.

Католики Беларуси отмечают Сочельник-4

Ксендз Сергей Доброгост, настоятель костела Святой Анны:
Традыцыйна таксама людзі рыхтуюцца да свята Божага Нараджэння дома. Рыхтуюць вячэру. Вячэра гэта звычайна сціплая, посная. Ёсць традыцыя, каб падрыхтаваць 12 страў на стол. Галоўнае, каб сабрацца ўсёй сям'ёй, прачытаць Евангелля пра Нараджэння Хрыста, памаліцца адзін за аднаго, падзяліцца белай аплатачкай, белым хлебам, які сімвалізуе нашую чысціню, наша жаданне дзяліцца з сабою, з іншым людзьмі.

Сегодня в костелах зазвучат рождественские строки пророчеств, верующие зажгут лампадки. А после службы, по традиции, соберутся в кругу близких, чтобы отпраздновать Рождество и обменяться подарками.

# Рождество

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