«Уже сейчас, на выставке, появились новые идеи»: в Минске подвели итоги республиканского фестиваля «Безопасное детство»

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги республиканского фестиваля. В совместном проекте МЧС и Министерства образования приняли участие более 2000 дошкольных учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К теме безопасности все они подошли креативно. Работы представили в четырех номинациях. Снимали видеоролики, придумывали эксклюзивные игры, устраивали театральные постановки.

А еще оригинально украшали уголки безопасности, где представляли импровизированные спасательные части, пожарно-техническое вооружение и даже мини-центры оперативного управления.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Важно не только сотрудничество в этом направлении министерств, ведомств, но и взаимодействие педагогов, семьи, руководителей. Я думаю, что у нас есть еще большие перспективы, потому что уже сейчас, на выставке, появились новые идеи о том, как работать дальше, что еще мы можем сделать.

В центре внимания специалистов была и сложная пожароопасная ситуация, которая сложилась сейчас в белорусских лесах. Из-за сильного зноя ежедневно увеличивается количество запретов на посещение массивов. В усиленном режиме работают все службы.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы не можем сегодня сказать, что какая-то суперчрезвычайная ситуация, она под контролем, регулируется. Службы работают в усиленном режиме, взаимодействие налажено серьезное. Естественно, мы усиливаем всевозможные вопросы, связанные с ранним обнаружением – увеличиваем количество полетов, авиационной охраны лесов, используем космический мониторинг и ряд других, которые годами отработаны. Самое главное – исполнять то, что сегодня наработано.