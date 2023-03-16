Уже не представляют свою жизнь друг без друга. Побывали в гостях у многодетной семьи, где воспитывают 5 детей

Каково быть многодетной мамой, как успеть все с пятью детьми и в чем формула счастливой семьи? На этот раз программа «Центральный регион» отправилась на поиски ответов к тем, кто посвящает свою жизнь воспитанию детей. Расскажем о самых ярких и трогательных историях.

Алеся Иванова, корреспондент:

Женщина хрупкая и нежная, но в то же время такая сильная. Именно она хранительница семейного очага, поддержка и опора для своих близких. Ежегодно в Международный женский день мы вспоминаем и чествуем тех, кто посвятил себя воспитанию детей. Сегодня в Минской области проживает более 20 тысяч многодетных семей. Из них – свыше двух с половиной тысяч удостоены государственной награды – ордена Матери. Это женщины, которые воспитывают 5 и более детей. С некоторыми из них мы вас сегодня и познакомим. Как вырастить честных и порядочных людей? Секретом поделились многодетные родители – подробности здесь. Светлый и уютный дом, наполненный детскими криками и смехом, расположился на одной из улиц городского поселка Старобин Солигорского района. Вот уже 3 года здесь проживает семья Сечко. Мама Татьяна, папа Сергей и пять красивых и здоровых ребят: Матвей, Тимофей, Эмилия, Дарина и Давид. Сегодня многодетной семье сложно представить свою жизнь друг без друга, а чтобы понять, как все начиналось, окунемся в прошлое – на 20 лет назад.

Татьяна Сечко:

Мы познакомились с мужем очень давно, знаем друг друга более 20 лет. Я приезжала к бабушке в деревню, мой муж родом оттуда. Более тесно дружить и общаться мы начали лет в 17. Дружили, потом каждый разъезжался по своим делам, по учебам. Потом тесно стали общаться, дело дошло до свадьбы.

После свадьбы молодожены жили на съемной квартире, в ней же и родился первенец Матвей. Муж устроился работать механизатором, дали служебное жилье. А в 2014 году семье выделили участок. Уже в новом доме у Татьяны и Сергея родился пятый ребенок Давид. Татьяна Сечко:

Некоторые со стороны: ой, пять детей. Но мы этого особо не ощущаем. Конечно, вопросов больше, потому что детей больше, но так, чтобы у нас какие-то были проблемы – нет. Мы стараемся решать вопросы по мере их поступления. Воспитанию и развитию детей в семье Сечко уделяют немало внимания. Родители поддерживают своих детей в каждом начинании. Самому старшему сыну Матвею 11. Мальчик учится в 6-м классе Старобинской средней школы, параллельно увлекается баскетболом. А вот старшая среди девочек – семилетняя Эмилия – для себя выбрала кружок хореографии. Ежедневные концерты уже стали доброй традицией. Кстати, для занятий учебой и творчеством места в доме хватает. У каждого ребенка свой спальный и рабочий уголок. Как говорится, есть где развернуться.

Матвей Сечко:

Тут у нас находится кровать двухспальная выдвижная, то есть тут спят Эмилия и Дарина. Но Дарина иногда тут спит, она почти постоянно спит с мамой, потому что она боится. Тут тоже выдвижная кровать, она чуть-чуть повыше этой, здесь сплю я и Тимофей. Тимофей внизу, а я наверху. За дверью у нас разные игрушки находятся, подушки, корзинки детские, коляски. Тут комод с игрушками, здесь игрушек у нас много. Кто хотел, тот занял свою шуфлядку. Тут стол Тимофея, он здесь делает уроки. Шкаф у нас общий для одежды. Тут мой стол, тут полок больше, чем у Тимофея, здесь игрушки и книжки находятся. Я здесь делаю уроки, иногда смотрю компьютер. В шуфлядках лежат все мои вещи, которые нужны.

По вечерам семья любит собираться в зале – обмениваются новостями, играют в настольные игры и рисуют. Тихо в доме бывает редко: младший Давид не дает скучать ни родителям, ни сестрам. Татьяна Сечко:

Мы обычно садимся в любую игру играть, но если мы начинаем играть в те же шашки, к нам приходит Давид и наводит беспорядок. Дети постарше уединяются, спрашивают, мама ты его спать положишь, можно мы это достанем? А так мы любим включать музыку и танцевать, мы и с мячом. В частном доме мы никому не мешаем. В семье Сечко у каждого свои обязанности. Старшие помогают младшим с уроками, девочки – маме по хозяйству, а парни – папе во дворе. Дети друг для друга не только родственники, но и лучшие друзья. Все свободное время проводят вместе.

Эмилия Сечко:

Мы иногда можем поиграть в прятки, догонялки, помочь маме посуду помыть, убрать в доме, сложить свою одежду, с Давидом поиграть, с Дариной.

– Ты рада, что у тебя столько братьев и сестер?

– Очень рада.

– Почему? Расскажи.

– Есть с кем поиграть. Воспитанием детей Татьяна и Сергей занимаются самостоятельно. Мама мужа живет далеко, родители Татьяны умерли. Несмотря на это, многодетная мама успевает и ужин приготовить, и за детьми присмотреть, и дом убрать.