Гайдукевич о резолюции ЕП: вместо осуждения попытки теракта снова вмешиваются во внутренние дела Беларуси

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вместо осуждения попытки теракта в Республике Беларусь в Мачулищах, вместо того, чтобы сделать все, чтобы остановить войну, осудить попытки создания террористических организаций на территории Польши, которые в открытую призывают к свержению власти в Беларуси, убийству детей, стариков… А что такое теракт? Мы видим очередное заявление с попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси, где они оценивают приговоры наших судов, где они выступают против принятия законов, которые принял белорусский парламент, а это воля народа, где они выступают фактически за втягивание нашей страны в войну. Мы призываем весь мир смотреть на эту резолюцию, оценить ее, понять, что это двойной стандарт. Мы готовы к диалогу, но на равных.