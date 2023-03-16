Гайдукевич о резолюции ЕП: вместо осуждения попытки теракта снова вмешиваются во внутренние дела Беларуси

Невзирая на собственные системные проблемы, Европейский парламент продолжает тиражировать антибелорусские резолюции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной такой документ вновь искажает факты и содержит шаблонные и голословные обвинения, направленные на дискредитацию международного имиджа нашей страны. Белорусские парламентарии подобные шаги рассматривают как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого государства.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вместо осуждения попытки теракта в Республике Беларусь в Мачулищах, вместо того, чтобы сделать все, чтобы остановить войну, осудить попытки создания террористических организаций на территории Польши, которые в открытую призывают к свержению власти в Беларуси, убийству детей, стариков… А что такое теракт? Мы видим очередное заявление с попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси, где они оценивают приговоры наших судов, где они выступают против принятия законов, которые принял белорусский парламент, а это воля народа, где они выступают фактически за втягивание нашей страны в войну. Мы призываем весь мир смотреть на эту резолюцию, оценить ее, понять, что это двойной стандарт. Мы готовы к диалогу, но на равных.
О том, что Минск всегда готов вести равноправный и взаимоуважительный диалог, заявили и в МИД нашей страны. Там осудили призыв евродепутатов расширить экономическое и политическое давление в отношении Беларуси. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные санкционные инструменты нарушают базовые права населения любых суверенных государств.
Подписывайтесь на нас в Telegram!