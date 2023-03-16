Кухарев: «Они являются основой нашего общества». В столице орденом Матери наградили 38 минчанок

Новости Беларуси. 38 минчанок удостоены ордена Матери. Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высокие государственные награду женщинам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Орден Матери получили минчанки, родившие или воспитавшие пять и более детей. Это представительницы различных профессий. Среди награжденных есть инженеры, бухгалтеры, воспитатели, редакторы и кондитеры. Многие успешно совмещают материнство с карьерой. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 194 ребенка.

Наталья Кухаренко, многодетная мама:

В нашей семье семеро деток: четыре мальчика и три девочки. Стараемся найти каждому заботу, терпение, любовь.

Юлия Парукова, многодетная мама:

Быть многодетной мамой – это почетная миссия, и в то же время большая ответственность. Я считаю, что каждая мама достойна этой награды.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В городе растет количество многодетных семей, они являются основой нашего общества. И мы все вместе должны делать все для того, чтобы поддерживать такие семьи. Конечно же, вызывают очень глубокое уважение сегодняшние награжденные матери, многие из которых работают на основной работе и вместе с тем все успевают: вырастить детей, дать им образование. Всегда будем поддерживать многодетные семьи, оказывать им полное содействие и в строительстве жилья, и в самых различных формах поддержки.