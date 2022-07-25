Снова омикрон: коронавирус вернётся в Беларусь уже осенью

Новости Беларуси. Новую волну коронавируса ожидают в Беларуси этой осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, это будут два новых варианта омикрона. В зоне риска пожилые и невакцинированные люди.

По прогнозам специалистов, инфекция вскоре станет сезонной и заболеваемость снизится. Но это не отменяет необходимость вакцинации. Первичным курсом уже охвачено 70 % населения страны. Но для поддержания коллективного иммунитета необходимо провести бустерную вакцинацию с охватом не менее 90 % привитых.